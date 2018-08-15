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«Брак не имеет значения»: Мелани Гриффит о жизни после четырёх разводов

15 августа
2018 год

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15 августа 2018
Вслед за своим бывшим мужем Антонио Бандерасом, который на прошлой неделе заявил, что больше не хочет жениться, голливудская актриса Мелани Гриффит в интервью журналу InStyle рассказала, что не хочет связывать себя узами брака.

«Не думаю, что брак имеет значение, особенно когда тебе 60, у тебя трое взрослых детей и жизнь, которую ты хотела всегда, - поделилась Гриффит. - Зачем выходить замуж? Я готова влюбиться, начать романтические отношения, но их пока у меня нет. Продолжаю искать. У меня были любовники, но не серьёзные отношения».

«Брак не имеет значения»: Мелани Гриффит о жизни после четырёх разводов
фото: Robbie Fimmano

На вопрос журналиста о том, помогают ли ей дети в поисках партнёра, и пользуется ли она приложениями для знакомств, Мелани отшутилась: «Думаю, что смогу найти себе пару самостоятельно, но если у вас есть кто-то на примете, скажите мне».

Первым мужем Гриффит был Дон Джонсон. После брака, который продлился чуть более полугода, она вышла замуж за актёра Стивена Бауэра. Через 4 года после рождения сына Александра пара рассталась, и Гриффит снова сошлась с Джонсоном. У них родилась дочь Дакота, ныне популярная актриса, известная по главной роли в трилогии «50 оттенков серого».

«Дон и я были созданы друг для друга, - вспоминает актриса, - Воссоединение было неизбежным, кармическим. Дакота должна была появиться на свет».

Мелани Гриффит, Дакота и Дон Джонсон

Третьим мужем Гриффит стал Антонио Бандерас, в браке с которым родилась дочь Стелла. Актёры прожили вместе около 20 лет и расстались на дружеской ноте.

«Про своих троих мужей могу сказать, что люблю их всех, мы очень близки», - сказала Мелани.

Сейчас 61-летняя актриса полна сил и готова к новым ролям: «Расставшись с мужьями и закончив с воспитанием детей - моей Стелле сейчас 21 год - я получила время и шанс на перезагрузку карьеры». Гриффит хочет написать книгу и вернуться на Бродвей (она играла Рокси Харт в постановке «Чикаго» 15 лет назад).

«Это моя мечта, - призналась Мелани. - Я думаю, что театр благосклоннее к 60-летнему лицу, чем кино или телевидение».
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«Брак не имеет значения»: Мелани Гриффит о жизни после четырёх разводов фотографии
«Брак не имеет значения»: Мелани Гриффит о жизни после четырёх разводов фотографии
«Брак не имеет значения»: Мелани Гриффит о жизни после четырёх разводов фотографии
«Брак не имеет значения»: Мелани Гриффит о жизни после четырёх разводов фотографии
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