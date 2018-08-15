Эвелина Блёданс выпускает автобиографию

49-летняя актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила попробовать себя в новом качестве и написала автобиографическую книгу «Страницы женского счастья». В ней она не только откровенно рассказала о своей личной жизни, но и поделилась практическими советами о том, как балансировать между работой и семьёй, и в то же время не забывать и о себе., — рассказала о книге Эвелина. —Бумажный вариант книги пока недоступен, однако можно сделать предварительный заказ на онлайн-версию.