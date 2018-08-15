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Эвелина Блёданс выпускает автобиографию

15 августа
2018 год

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15 августа 2018
49-летняя актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила попробовать себя в новом качестве и написала автобиографическую книгу «Страницы женского счастья». В ней она не только откровенно рассказала о своей личной жизни, но и поделилась практическими советами о том, как балансировать между работой и семьёй, и в то же время не забывать и о себе.

Эвелина Блёданс выпускает автобиографию

«Это настоящий заряд мотивации для женщин, — рассказала о книге Эвелина. — Сегодня требования к нам бешеные: ты должна быть успешной, красивой, вечно молодой, хорошей матерью, хозяйкой и благополучно замужней карьеристкой. И если что-то пошло не так, то начинается осуждение обществом и самобичевание. Я честно делюсь свой историей: я разведена, у меня младший сын с синдромом Дауна, не все всегда было гладко в отношениях со старшим ребенком. Но я счастлива! Именно об этом — как быть счастливой, несмотря ни на что — мое детище. Мне не раз поступали предложения написать книгу: просто биографию, сборник секретов красоты, но зацепило именно предложение моего редактора — сделать громкое публичное высказывание о ценности женщины. Но, кстати, мои рецепты красоты и молодости там тоже есть! Обещаю, вы будете постоянно обращаться к книге для выполнения ее тренинговой части, и она будет очень долго полезной вам!»

Бумажный вариант книги пока недоступен, однако можно сделать предварительный заказ на онлайн-версию.
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Эвелина Блёданс выпускает автобиографию фотографии
Эвелина Блёданс выпускает автобиографию фотографии
Эвелина Блёданс выпускает автобиографию фотографии
Эвелина Блёданс выпускает автобиографию фотографии
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