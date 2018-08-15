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Робин Райт вышла замуж во Франции

15 августа
2018 год

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15 августа 2018
Американская актриса Робин Райт тайно вышла замуж в городке Ла-Рош-сюр-Бюи, во Франции. Избранником 52-летней звезды стал 32-летний менеджер по связям с VIP-клиентами французского дома моды Yves Saint Laurent Климент Жиро.

Робин Райт вышла замуж во Франции

Влюблённые устроили вечеринку в цыганском стиле, пригласив на торжество только родственников и близких друзей. Робин была одета в традиционное белое платье, а Климент нарядился в жилетку и шляпу. Небольшое видео с бракосочетания было опубликовано в Instagram дочерью Робин, 27-летней Дилан.



Робин Райт и Климент Жиро познакомились на Каннском кинофестивале в 2017 году. С тех пор они много времени проводили вместе, в том числе посетили футбольный матч на стадионе Parc de Princes Stadium во время Недели Моды в Париже. Ранее Робин была замужем за актёрами Шоном Пенном и Дэйном Уизерспуном, а также помолвлена с Беном Фостером.
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