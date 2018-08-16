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«Я скромно отношусь к своему месту в искусстве»: Дмитрий Нагиев о роли в «Непрощённом»

16 августа
2018 год

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16 августа 2018
Кинокомпания «Большое кино» поделилась первой частью фильма о фильме «Непрощённый», который посвящён трагедии над Боденским озером, случившейся в июле 2002 года. Роль архитектора Виталия Калоева, решившего отомстить диспетчеру, по вине которого погибла вся его семья, исполнил Дмитрий Нагиев.

Режиссёр картины Сарик Андреасян рассказал, что задумка фильма появилась ещё в 2013 году и с тех пор он думал, кто мог бы сыграть главного героя, пока его внезапно не осенило, что это может быть только Нагиев.


«Был такой фильм «Чистилище», - вспоминает Андреасян, - и Дима там играл драматическую роль, поэтому я хорошо знаю, что он большой драматический артист. Я уверен, что это будет очевидно и понятно в нашем фильме».

Сам Нагиев признался, что согласился на этот проект с большой опаской

«У меня не было сомнений, что это необходимо снимать, - говорит актёр. - У меня были большие вопросы, справлюсь ли я. Я вообще весьма скромно отношусь к своему месту в искусстве, поэтому я просто пытаюсь для себя что-то попробовать и, быть может, прикоснуться робко к зрителю чуть-чуть с другой стороны».

Также Дмитрий отметил, что роль Виталия Калоева оказалась для него ролью мечты: «Я пытаюсь жить в этой картине с мыслями о любви. Без любви для меня в принципе всё бессмысленно. С мыслями о скоротечности всего, что происходит вокруг. Это та роль, о которой, наверное, можно мечтать. Не зрителю, нет. Актёру».

В кинотеатрах «Непрощённый» стратует 27 сентября.
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«Я скромно отношусь к своему месту в искусстве»: Дмитрий Нагиев о роли в «Непрощённом» фотографии
«Я скромно отношусь к своему месту в искусстве»: Дмитрий Нагиев о роли в «Непрощённом» фотографии
«Я скромно отношусь к своему месту в искусстве»: Дмитрий Нагиев о роли в «Непрощённом» фотографии
«Я скромно отношусь к своему месту в искусстве»: Дмитрий Нагиев о роли в «Непрощённом» фотографии
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