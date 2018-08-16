«Я скромно отношусь к своему месту в искусстве»: Дмитрий Нагиев о роли в «Непрощённом»

Кинокомпания «Большое кино» поделилась первой частью фильма о фильме «Непрощённый»
, который посвящён трагедии над Боденским озером, случившейся в июле 2002 года. Роль архитектора Виталия Калоева, решившего отомстить диспетчеру, по вине которого погибла вся его семья, исполнил Дмитрий Нагиев
.
Режиссёр картины Сарик Андреасян
рассказал, что задумка фильма появилась ещё в 2013 году и с тех пор он думал, кто мог бы сыграть главного героя, пока его внезапно не осенило, что это может быть только Нагиев.
«Был такой фильм «Чистилище»
, - вспоминает Андреасян, - и Дима там играл драматическую роль, поэтому я хорошо знаю, что он большой драматический артист. Я уверен, что это будет очевидно и понятно в нашем фильме
».
Сам Нагиев признался, что согласился на этот проект с большой опаской
«У меня не было сомнений, что это необходимо снимать
, - говорит актёр. - У меня были большие вопросы, справлюсь ли я. Я вообще весьма скромно отношусь к своему месту в искусстве, поэтому я просто пытаюсь для себя что-то попробовать и, быть может, прикоснуться робко к зрителю чуть-чуть с другой стороны
».
Также Дмитрий отметил, что роль Виталия Калоева оказалась для него ролью мечты: «Я пытаюсь жить в этой картине с мыслями о любви. Без любви для меня в принципе всё бессмысленно. С мыслями о скоротечности всего, что происходит вокруг. Это та роль, о которой, наверное, можно мечтать. Не зрителю, нет. Актёру
».
В кинотеатрах «Непрощённый»
стратует 27 сентября.
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