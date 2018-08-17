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Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника

17 августа
2018 год

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17 августа 2018
Актриса Татьяна Кравченко, известная российскому зрителю по главной роли в сериале «Сваты», недавно была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Дело в том, что Татьяне угрожает поклонник, пытаясь выманить у нее деньги.

Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника

Сначала мошенник запугивал актрису многочисленными угрозами, а теперь требует с нее 10 тысяч рублей. Кравченко не стала это терпеть и написала заявление в полицию. В беседе с журналистами она сказала, что скорее всего дело дойдет до судебного разбирательства.

«Да, у меня вымогали деньги, но об этом я пока ничего не буду говорить. Скажу лишь одно: возможно, будет суд», - сказала Татьяна.
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Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника фотографии
Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника фотографии
Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника фотографии
Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Алексий   18.08.2018 - 15:46
Вымогал?! 10 тысяч рублей?! (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ, Карл! РУБЛЕЙ!) Да скорее всего, при нынешних ценах, какой-то алкаш, а никакой не поклонник, просто "попросил" у актрисы на бутылку... читать далее>>
№ 3
Даниил Кучеренков (городец)   18.08.2018 - 14:56
Этава. Преступника. Назначить. Калонию на4. Года. Татьяна. Женщина. От. Бога читать далее>>
№ 2
фан телевизора   18.08.2018 - 13:49
какой поклонник--такой и срок читать далее>>
№ 1
группа поддержки   18.08.2018 - 13:12
Как можно такого человека называть поклонником?!Ничего себе "поклонение". читать далее>>
Всего сообщений: 4
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