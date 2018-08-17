Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника

Актриса Татьяна Кравченко
, известная российскому зрителю по главной роли в сериале «Сваты»
, недавно была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Дело в том, что Татьяне угрожает поклонник, пытаясь выманить у нее деньги.
Сначала мошенник запугивал актрису многочисленными угрозами, а теперь требует с нее 10 тысяч рублей. Кравченко не стала это терпеть и написала заявление в полицию. В беседе с журналистами она сказала, что скорее всего дело дойдет до судебного разбирательства.
«Да, у меня вымогали деньги, но об этом я пока ничего не буду говорить. Скажу лишь одно: возможно, будет суд»
, - сказала Татьяна.
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