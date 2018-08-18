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Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта

18 августа
2018 год

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18 августа 2018
Forbes продолжает подводить итоги года. Так, недавно был опубликован рейтинг самых кассовых актрис. В 2018-м список возглавила 33-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. По данным источника, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года она заработала 40,5 миллионов долларов. Следует отметить, что это в полтора раза больше, чем получила Анджелина Джоли.

Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта

Что касается Джоли, ее годовой доход составил 28 миллионов долларов, что позволило ей расположиться на второй позиции в рейтинге. Скорее всего, забраться так высоко ей помог авансовый гонорар за сиквел «Малефисенты». Сейчас актриса переживает сложный развод с Брэдом Питтом и не жалеет на разбирательства ни денег, ни здоровья. Кстати, недавно Анджелина снова оказалась в психиатрической клинике.

Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта

На третьем месте - свободная Дженнифер Энистон, которая в этом году разорвала брачные узы с Джастином Теру. Она заработала за этот год 19,5 миллионов долларов. Говорят, что большая часть ее дохода – это прибыль от рекламных контрактов.

Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта

Помимо тройки лидеров, в первой десятке Дженнифер Лоуренс (18 миллионов долларов), Риз Уизерспун (16,5 миллионов долларов), Мила Кунис (16 миллионов долларов), Джулия Робертс (13 миллионов долларов), Кейт Бланшетт (12,5 миллионов долларов), Мелисса Маккарти (12 миллионов долларов) и Галь Гадот (10 миллионов долларов).

Интересно, что лидер прошлого годаЭмма Стоун – в десятку не попала.

Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта

Общий годовой заработок актрис из первой десятки составил 186 миллионов долларов, что на 16 процентов больше, чем в 2017 году.
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Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта фотографии
Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта фотографии
Скарлетт Йоханссон обогнала бывших жен Брэда Питта фотографии
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