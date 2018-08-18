Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии

ревью

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Новости кино Третья «Снежная королева» и «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» включены в конкурс фестиваля «Варна-2018» 14-й Международный смотр анимационного кино WFAF в Болгарии состоится с 12 по 16 сентября.

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Интервью Павел Трубинер: «Тренер не должен быть тираном, хотя это порой делает из людей чемпионов» Исполнитель главной роли в новом сериале «Мамы в спорте» о плавании, хорошей физической форме и спортивных драмах

Ролики фильмов «Боб в Диканьке» Гоголь спасает нарисованного человечка от лап Вия.

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