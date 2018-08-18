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Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии

18 августа
2018 год

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18 августа 2018
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева славится своей прямолинейностью. Зачастую от этого качества Гузеевой страдают герои передачи «Давай поженимся!». Однако ее коллегам тоже приходится непросто. Совсем недавно ведущая прилюдно усомнилась в таланте бывшей соведущей Василисы Володиной – из-за этого у Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой, которая встала на защиту Василисы, произошел конфликт.

Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии

А на днях Гузеева в Инстаграме обрушилась с критикой на весь шоу-бизнес. Она уличила звезд в том, что они проявляют агрессию в соцсетях ради пиара. По-видимому, актриса писала это обращение с полной уверенностью, что сама она так не делает.

«Дорогие Мои, мои прекрасные друзья, с ужасом смотрю на страницы известных людей, которые ради количества подписчиков разрешают на своих страницах...- слов нет, что они позволяют! Проклятия, ненависть, агрессию. Ну, да Бог с ними. Я не разрешаю - убираю их навсегда! Мне не нужно - мне хватает вас! Спасибо! Спасибо! Вы лучшие! Я веду свою страницу сама, читаю и отвечаю! До встречи!», - написала Гузеева.
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Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии фотографии
Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии фотографии
Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии фотографии
Лариса Гузеева раскритиковала коллег за потакание проявлениям агрессии фотографии
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№ 1
группа поддержки   18.08.2018 - 15:54
Ой,умора!чья бы корова мычала!И то,что исходило от Гузеевой в "Давай поженимся" никак прямолинейностью назвать нельзя.Откровенное хамство! Причём,нападала всегда на самых стеснительных,неуверенных... читать далее>>
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