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Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова

18 августа
2018 год

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18 августа 2018
Актер Павел Деревянко на днях дал большое интервью изданию «Вокруг ТВ», где рассказал о воспитании дочерей и подробностях съемок сиквела «СуперБобровых».

Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова

У актера и его жены Дарьи Мясищевой есть две дочери - 8-летняя Варвара и 4-летняя Александра. В интервью Деревянко признался, что не хотел бы, чтобы Варя и Саша выбрали себе актерскую профессию.

«Вот меня спрашивают, допустим: «Дочек хотите своих в кино?». Не-е-ет! Нет. Я не хотел бы, потому что это очень сложная профессия. И в этой профессии по-настоящему можно быть только успешным. А это крайне редко кому удается. Поэтому я ничего не буду делать, чтобы они стали актрисами, если кто-то из них вдруг захочет. Сами...», - отметил актер.

По мнению Павла, девочки смогут добиться успеха не только в этой сфере. Также актер назвал себя «эгоистом» в воспитании дочерей:

«Не то, чтобы мои девочки меня кормят, но... Ты вкладываешь в детей, чтобы они потом тебя любили. Высшая степень эгоизма. Я так и живу. Я много отдаю на самом деле».

Деревянко признался, что еще не решил, что для него главное в жизни: семья или карьера. Но, по его мнению, именно семья дает ему ощущение, что жизнь прожита не зря.

«Если бы не было семьи, я бы давным-давно сожрал бы себя. Я жуткий самоед», - признался Павел.

Совсем скоро на экраны выходит вторая часть семейного фэнтези «Супер Бобровы», где Павел Деревянко играет одну из главных ролей. Однако во время съемок картины произошла трагедия – 15 июля 2017 года умер Владимир Толоконников, который так же был задействован в фильме. Павел рассказал, как съемочная команда вышла из непростой ситуации.

Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова

«К началу съемок второго фильма мы уже нащупали жанр и работали с Дмитрием Дьяченко в хорошей коллаборации. Но у нас случилось горе: практически на съемках, после тяжелейшей ночной смены умирает Владимир Толоконников. Он уже и так был в плохом состоянии. И продюсеры в замешательстве - что дальше делать? Мы останавливаемся на неделю: то ли закрывать проект - а там уже какие-то обязательства, выплаты, штрафы, то ли что еще. Продюсеры решили еще вкачать денег: не останавливать съемки, а рисовать потом Владимира Толоконникова. То есть мы взяли двух актеров – одного молодого, он играл с нарисованными на лице точками, чтобы потом наложить нужную мимику, и другого - старичка, чтобы он просто ходил на общих планах, чтобы выглядел настоящим», - поведал актер.

«Не то чтобы мы к этому готовились, хотя история знает проекты, когда актера рисовали после его смерти. Но тут случилось несчастье, и мы выходили из положения. Говорят, что сняли очень круто - так, что вообще никто не отличит. Собственно, 1 ноября мы будем смотреть премьеру и волноваться. И посмотрим, что из этого получилось».
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СуперБобровыСуперБобровы. Народные мстители

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Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова фотографии
Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова фотографии
Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова фотографии
Павел Деревянко рассказал о смерти Владимира Толоконникова фотографии
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