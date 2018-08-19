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Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

19 августа
2018 год

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19 августа 2018
Актриса Оксана Акиньшина сообщила своим подписчикам в Инстаграме о расставании с мужем: «Видимо, в последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь,все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для Вас!»

Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

Сегодня актриса уже опубликовала фотографии с морского курорта, на который она уехала с детьми. С продюсером Арчилом Геловани Оксана прожила более пяти лет в гражданском браке, воспитывая двоих детей: 5-летнего Константина и полуторагодовалую Эмми. Пресса и внимательные поклонники связывают столь резкие перемены в жизни актрисы с недавним разводом Сергея Шнурова, с которым у Акиньшиной был трехлетний роман.

Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

В последнее время их снова стали частенько замечать вместе. Поклонники терзают Оксану вопросом о Шнуре, но актриса не дает комментариев, озадачивая общественность двусмысленными фотографиями.

Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России
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Оксана АкиньшинаАрчил ГелованиСергей Шнуров

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Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
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№ 1
brocard (Москва)   19.08.2018 - 22:40
Еще сто раз сойдутся. Я про мужа и Акиньшину. :) Все быват. Если только не муж ее бросил ради другой. Но чтобы выглядело прилично, якобы она ушла сама. На фоне Шнура муж выглядит очень уж "сурьезно-строго".... читать далее>>
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