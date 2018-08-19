Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

Актриса Оксана Акиньшина сообщила своим подписчикам в Инстаграме о расставании с мужем
: «Видимо, в последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь,все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для Вас!»
Сегодня актриса уже опубликовала фотографии с морского курорта, на который она уехала с детьми. С продюсером Арчилом Геловани
Оксана прожила более пяти лет в гражданском браке, воспитывая двоих детей: 5-летнего Константина и полуторагодовалую Эмми. Пресса и внимательные поклонники связывают столь резкие перемены в жизни актрисы с недавним разводом Сергея Шнурова
, с которым у Акиньшиной был трехлетний роман.
В последнее время их снова стали частенько замечать вместе. Поклонники терзают Оксану вопросом о Шнуре, но актриса не дает комментариев, озадачивая общественность двусмысленными фотографиями
.
обсуждение >>