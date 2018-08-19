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Короче-2018: Елена Лядова, Алёна Бабенко и Олеся Судзиловская

19 августа
2018 год

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19 августа 2018
17 августа в Калининграде состоялась церемония открытия 6-го российского фестиваля короткометражного кино «Короче». Открытие состоялось в Кафедральном Соборе с органного концерта саундтреков, на котором были исполнены мелодии из известных фильмов и сериалов.

Вячеслав Манучаров

Олеся Судзиловская

По красной дорожке в этот вечер прошлись Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Евгений Гришковец, Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Вячеслав Манучаров, Катерина Шпица, Алена Бабенко, Наталья Лесниковская, Анна Банщикова, Анна Чурина, Светлана Бондарчук и другие звезды, примерившие на себя бриллианты от генерального партнера фестиваля, алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Евгений Гришковец

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Катерина Шпица

Светлана Бондарчук и Светлана Дрыга

Вячеслав Манучаров

Светлана Камынина

Наталья Лесниковская

Алена Бабенко

Анна Чурина

Олеся Судзиловская

Алика Смехова

Екатерина Носик

Светлана Дрыга

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Анна Банщикова

Олеся Судзиловская

Анна Исаева

Светлана Камынина

Анна Чурина
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блеск и нищета красных дорожекКорочестиль
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Алёна БабенкоАнна БанщиковаСветлана БондарчукВладимир ВдовиченковЕвгений ГришковецСветлана ДрыгаАнна ИсаеваСветлана КамынинаНаталия ЛесниковскаяЕлена ЛядоваВячеслав МанучаровЕкатерина НосикАлика СмеховаОлеся СудзиловскаяАнна ЧуринаКатерина Шпица

фотографии >>
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Евгений Гришковец
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Светлана Бондарчук
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обсуждение >>
№ 2
brocard (Москва)   19.08.2018 - 22:32
Половину из изображенных не знаю. Но все ухоженные, "старушки" подтянутые, кто-то лучше, кто-то хуже... Но главное - праздник, улыбки, неплохая для Калининграда погодка. Что еще нужно для кинофестиваля?... читать далее>>
№ 1
группа поддержки   19.08.2018 - 22:22
Всі дівчата-красуні неймовірні,а Шпіца-найгарніша! И тот редкий случай,когда на красной дорожке почти у всех наряды-не к чему придраться. Приятно смотреть на Лядову с Вдовиченковым.Люди светятся от... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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