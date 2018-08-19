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Семен Слепаков представил свой сериал про коррумпированного мэра

19 августа
2018 год

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19 августа 2018
На днях в Москве состоялась премьера сериала Семена Слепакова «Домашний арест», релиз которого на телевидении не состоится вообще. Все 12 серий «Домашнего ареста» будут доступны только подписчикам новой онлайн-платформы для просмотра фильмов и сериалов ТНТ-Premier (хотим, как Netflix). Премьеру, по такому случаю, тоже запустили в оффлайн и онлайн режимах, собрав звездных гостей в мансарде торгового центра «Цветной», а простых смертных - в соцсетях ТНТ. В оффлайн-пантеоне отметились Светлана Ходченкова, Марина Александрова, Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Сергей Бурунов. А онлайн-презентация обвалила новый сервис, который не выдержал наплыва зрителей.

Оксана Акиньшина

Семен Слепаков с женой

Олеся Судзиловская

Марина Александрова

Семен Слепаков представил свой сериал про коррумпированного мэра

В центре сюжета сериала - проворовавшийся мэр небольшого городка (Павел Деревянко), который отправляется под домашний арест по месту прописки, попавшись на очередной взятке. Принятое когда-то решение не отсвечивать особняками в документах вышло новому заключенному боком - прописавшись в скромной коммуналке, он отправляется отбывать свой срок прямиком «в народ».
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