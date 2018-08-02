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«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах

2 августа
2018 год

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2 августа 2018
Голливудская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон снялась для сентябрьского номера InStyle и дала изданию интервью, в котором рассказала о нежелании иметь детей, сексизме и устаревших стандартах красоты.

«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах

«"Дженнифер не может удержать мужчину" и "Дженнифер отказывается заводить детей, потому что она эгоистка и помешана на карьере" — вот два самых главных заблуждения обо мне, - заявила актриса, - А еще говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так. Никто не знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми. Они не знают, через что я прошла с медицинской и эмоциональной точек зрения. На женщин оказывается давление, что они должны быть матерями. А если они ими не становятся, их считают "испорченным товаром". Может быть, моя цель в этом мире не в том, чтобы оставить после себя потомство? Может быть, существуют другие важные вещи, которые я должна сделать?»

По словам Энистон, сейчас, когда все помешаны на социальных сетях и скрываются за фильтрами в Instagram, очень важно оставаться самой собой и не гнаться за навязанными стереотипами об идеальной внешности: «Тело в купальнике — это просто тело в купальнике, не важно, какое оно. Пора перестать ассоциировать красоту с четвертым размером одежды, а также с определенным размером бедер и талии. Это все устарело. Пора двигаться дальше».

«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах

Дженнифер также отметила, что в Голливуде не только мужчины пользуются своей властью для унижения женщин. «Были моменты, когда некоторые актеры совершали небрежные действия в мой адрес, но мне всегда удавалось уйти, - рассказала она, - В моей карьере не было такого, чтобы я чувствовала себя неловко. Скажу честно, что в киноиндустрии ко мне гораздо хуже относились некоторые женщины, третировавшие меня устно».

Тем не менее, актриса считает, что во времена повсеместной «охоты на ведьм» и постоянных разоблачений харассмента, людям необходимо держаться друг друга: «Женщин сталкивают друг с другом, обсуждая их внешние данные, стиль и другие поверхностные вещи. Если голливудская пара расстается, то презирают женщину. Она является грустной и одинокой неудачницей. Мы должны лучше слушать друг друга, и это относится к мужчинам тоже. Мы не можем доводить все до того, чтобы случались вспышки гнева. Нам следует держаться вместе».

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«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах фотографии
«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах фотографии
«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах фотографии
«Говорят, что у меня разбито сердце. Но это не так»: Дженнифер Энистон о себе и современных женщинах фотографии
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