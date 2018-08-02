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Том Круз не знал о существовании порно в интернете

2 августа
2018 год

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2 августа 2018
Голливудский актёр Том Круз до 44 лет и представления не имел о том, что существуют порноролики, опубликованные в интернете. Об этом рассказал режиссер Джадд Апатоу в эфире шоу Стивена Кольбера, часть которого была опубликована в Twitter.


По словам режиссёра, 12 лет назад они вместе с Томом пришли на встречу с Сетом Рогеном, чтобы обсудить своё возможное участие в съёмках романтической комедии. В разговоре Роген упомянул о каком-то порноролике из интернета, и Круз был шокирован услышанным: «Что!? Ты хочешь сказать, что в интернете есть фильмы для взрослых?»

Актёр никак не мог поверить словам Рогена и постоянно восклицал: «То есть ты говоришь, что если бы я залез в компьютер и зашел во всемирную сеть... то там люди занимаются сексом?!» На что Роген ответил, что смотрит их постоянно: «Все их смотрят, это больше не проблема!»

К слову, Апатоу также отметил, что фильм, переговорить о котором они с Крузом пришли к Рогену, так и не был снят.
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