Том Круз не знал о существовании порно в интернете

Голливудский актёр Том Круз
до 44 лет и представления не имел о том, что существуют порноролики, опубликованные в интернете. Об этом рассказал режиссер Джадд Апатоу
в эфире шоу Стивена Кольбера
, часть которого была опубликована в Twitter.
По словам режиссёра, 12 лет назад они вместе с Томом пришли на встречу с Сетом Рогеном
, чтобы обсудить своё возможное участие в съёмках романтической комедии. В разговоре Роген упомянул о каком-то порноролике из интернета, и Круз был шокирован услышанным: «Что!? Ты хочешь сказать, что в интернете есть фильмы для взрослых?
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Актёр никак не мог поверить словам Рогена и постоянно восклицал: «То есть ты говоришь, что если бы я залез в компьютер и зашел во всемирную сеть... то там люди занимаются сексом?!
» На что Роген ответил, что смотрит их постоянно: «Все их смотрят, это больше не проблема!
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К слову, Апатоу также отметил, что фильм, переговорить о котором они с Крузом пришли к Рогену, так и не был снят.
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