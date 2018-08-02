Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в избиении

Кажется, голливудский актёр Джонни Депп
, только-только уладивший спор со своими менеджерами
, хочет затеять ещё одно судебное разбирательство: он заявил, что его бывшая жена Эмбер Хёрд
избила его за опоздание.
«Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения
, - рассказал актёр. - В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать ее руку. Все было тщетно. Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной...
».
Ранее Эмбер Хёрд сама обвиняла Деппа в рукоприкладстве, предъявляя фотографии побоев, ссылаясь на видео с камер и показания свидетеля. Тогда Джонни и Эмбер удалось договориться и не доводить дело до суда: актёр выплатил бывшей жене $7 миллионов, которые она целиком пожертвовала на благотворительность.
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