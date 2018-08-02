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Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину

2 августа
2018 год

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2 августа 2018
Голливудский актёр Дуэйн Джонсон вот уже 16 лет сотрудничает со своим двоюродным братом Таноаем Ридом - каскадёром, выполняющим за «Скалу» наиболее опасные трюки. И вот, наконец, старания трюкача вознаграждены: Джонсон подарил ему пикап, собранный на заказ.


Актёр признался, что за эти годы они с Таноаем стали очень близки, и он с большим уважением относится к нему, как к человеку и профессионалу. Джонсон также добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Ридом и новые свершения.

«Рид сломал много костей во время съемок, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки, - рассказал Дуэйн. - В общем, он крутой мужик. Он все делал лишь с одной целью — предоставить зрителям самый лучший кинофильм в мире».

Если приглядеться, можно увидеть Таноая Рида в нескольких «Форсажах», «Разломе Сан-Андреас», фильмах «Напряги извилины», «Второй шанс», «Будь круче!» и других. Он 10 раз номинировался на звание «Лучший каскадер года» в США и получил эту награду трижды.
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Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину фотографии
Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину фотографии
Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину фотографии
Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину фотографии
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