Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину

Голливудский актёр Дуэйн Джонсон
вот уже 16 лет сотрудничает со своим двоюродным братом Таноаем Ридом
- каскадёром, выполняющим за «Скалу» наиболее опасные трюки. И вот, наконец, старания трюкача вознаграждены: Джонсон подарил ему пикап, собранный на заказ.
Актёр признался, что за эти годы они с Таноаем стали очень близки, и он с большим уважением относится к нему, как к человеку и профессионалу. Джонсон также добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Ридом и новые свершения.
«Рид сломал много костей во время съемок, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки
, - рассказал Дуэйн. - В общем, он крутой мужик. Он все делал лишь с одной целью — предоставить зрителям самый лучший кинофильм в мире
».
Если приглядеться, можно увидеть Таноая Рида в нескольких «Форсажах»
, «Разломе Сан-Андреас»
, фильмах «Напряги извилины»
, «Второй шанс»
, «Будь круче!»
и других. Он 10 раз номинировался на звание «Лучший каскадер года» в США и получил эту награду трижды.
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