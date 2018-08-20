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Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»

20 августа
2018 год

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19 августа 2018
Главарь группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, выдающий хиты на злобу дня со скоростью китайских пошивочных мастерских, написал песню специально для фильма «Гоголь. Страшная месть». Принять участие в саундтреке Шнуру предложил режиссер фильма Егор Баранов.

Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»

«Я находился в цейтноте, на гастролях, времени ни на какие записи не было решительно. И уж не знаю, откуда Егор Баранов взял мой телефон. Ведь это достаточно сложно, они меняются раз в месяц. Потом я посмотрел «Гоголь», и он оказался неплох. Для русского кинематографа так вообще – четыре с плюсом. Всем, кто цепляется за историю, я советую посмотреть фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», чтобы понять – хватит трястись над прошлым. Нет ни прошлого, ни будущего! Есть только сейчас! Слава богу, мы живём в век победившего постмодернизма, и значит, с прошлым можно делать что угодно!».

И хотя в песне Шнур воздержался от ненормативной лексики, смысл его лирики все же отдает скандалом эротического толка.

«Гоголь. Страшная месть» выйдет в российский прокат 30 августа и станет завершением фантастической трилогии, снятой по мотивам произведений Гоголя и Артура Конан-Дойля.

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Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
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№ 1
lunnzai   20.08.2018 - 01:45
Спасибо огромное! Теперь хожу и напеваю: Назови-ка, Назови-ка, Назови-ка меня ВИЙ, ВИЙ, ВИЙ, ВИЙ, ВИЙ...)))))))))) Как сказал про песню один из моих сыновей: "Это ж сплошное АДИЩЕ!" А... читать далее>>
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