Шнур сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»

Главарь группировки «Ленинград» Сергей Шнуров
, выдающий хиты на злобу дня со скоростью китайских пошивочных мастерских, написал песню специально для фильма «Гоголь. Страшная месть»
. Принять участие в саундтреке Шнуру предложил режиссер фильма Егор Баранов
.
«Я находился в цейтноте, на гастролях, времени ни на какие записи не было решительно. И уж не знаю, откуда Егор Баранов взял мой телефон. Ведь это достаточно сложно, они меняются раз в месяц. Потом я посмотрел «Гоголь», и он оказался неплох. Для русского кинематографа так вообще – четыре с плюсом. Всем, кто цепляется за историю, я советую посмотреть фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», чтобы понять – хватит трястись над прошлым. Нет ни прошлого, ни будущего! Есть только сейчас! Слава богу, мы живём в век победившего постмодернизма, и значит, с прошлым можно делать что угодно!»
.
И хотя в песне Шнур воздержался от ненормативной лексики, смысл его лирики все же отдает скандалом эротического толка.
«Гоголь. Страшная месть»
выйдет в российский прокат 30 августа и станет завершением фантастической трилогии, снятой по мотивам произведений Гоголя и Артура Конан-Дойля.
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