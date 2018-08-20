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Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

20 августа
2018 год

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20 августа 2018
Актриса Оксана Акиньшина сообщила своим подписчикам в Инстаграме о расставании с мужем: «Видимо, в последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь,все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для Вас!»

Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

Сегодня актриса уже опубликовала фотографии с морского курорта, на который она уехала с детьми. С продюсером Арчилом Геловани Оксана прожила более пяти лет в гражданском браке, воспитывая двоих детей: 5-летнего Константина и полуторагодовалую Эмми. Пресса и внимательные поклонники связывают столь резкие перемены в жизни актрисы с недавним разводом Сергея Шнурова, с которым у Акиньшиной был трехлетний роман.

Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России

В последнее время их снова стали частенько замечать вместе. Поклонники терзают Оксану вопросом о Шнуре, но актриса не дает комментариев, озадачивая общественность двусмысленными фотографиями.

Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России
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Оксана АкиньшинаАрчил ГелованиСергей Шнуров

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Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
Оксана Акиньшина рассталась с мужем и увезла детей из России фотографии
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обсуждение >>
№ 8
brocard (Москва)   20.08.2018 - 14:45
... Грубо. читать далее>>
№ 7
galochka   20.08.2018 - 13:01
... Так и не читала эту светскую галиматью))) Справа висит баннер -фотка с названием "важного" в моей жизни события: "рассталась... увезла... привезла..." И чЬто? :))))))). Высказала... читать далее>>
№ 6
brocard (Москва)   20.08.2018 - 11:33
... Не знайте. Зачем же стали статью читать? Прошли бы мимо. Такие новости интересны поклонникам. Для того и пишут. читать далее>>
№ 5
brocard (Москва)   20.08.2018 - 11:32
... Или поднимают рейтинг, привлекая к себе внимание. Артисты... Что с них взять? :)) читать далее>>
№ 4
galochka   20.08.2018 - 11:23
Развелась, свелась, встретилась, простилась,- а зачем мне это знать? Пэрсоны... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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