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Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года

20 августа
2018 год

Лайфстайл >>
20 августа 2018
В преддверии выхода романтической комедии «Как женить холостяка», Вайнона Райдер поделилась с журналом Entertainment Weekly подозрениями о том, что она давным-давно замужем за Киану Ривзом.
В 1992 году Вайнона и Киану сыграли пару влюбленных в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула». По сюжету фильма, герои Вайноны и Киану связали себя священными узами брака. И Вайнона полагает, что «технически» все эти 26 лет они с Киану были женаты.

Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года

«Мы действительно поженились в «Дракуле». Серьезно, клянусь, я думаю, мы женаты в реальной жизни. Потому что для съемок сцены свадьбы Фрэнсис нанял настоящего румынского священника, который полностью провел обряд бракосочетания. Так что, думаю, женаты мы».

Сам Киану напрочь забыл подробности того дня и был очень удивлен заявлением Вайноны. Но актриса напомнила ему, что обряд прошел в День святого Валентина, и оба актера дали свое согласие.

Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года

Чуть позже Коппола подтвердил, что организовал для съемок «Дракулы» настоящую свадьбу по канонам греческой православной церкви. По словам режиссера, постановочная версия ему не понравилась, поэтому он отвез съемочную группу в церковь в Лос-Анджелесе.
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фильмы
ДракулаКак женить холостяка

фотографии >>
Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года фотографии
Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года фотографии
Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года фотографии
Серебряная свадьба: Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты с 1992 года фотографии
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