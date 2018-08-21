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Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка

21 августа
2018 год

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21 августа 2018
Итальянская актриса Азия Ардженто была в числе первых женщин, обвинивших продюсера Харви Вайнштейна в насилии и домогательствах. На прошедшем Каннском фестивале Азия выступила с программной речью, назвав фестиваль «охотничьим угодьем» для Вайнштейна и ему подобных.
Но, как выяснилось, сама Азия совратила несовершеннолетнего актера Джимми Беннета 5 лет назад, и не так давно выплатила «пострадавшему» по соглашению сторон 380 тысяч американских долларов.

Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка

Об этой сделке сообщает The New York Times: анонимные борцы за справедливость прислали в редакцию газеты документы, подтверждающие факт сделки и другие доказательства отношений Ардженто и Джимми Беннетта.
Ардженто и Беннет познакомились в 2003 году на съемках фильма «Цыпочки»: семилетний Беннет играл сына проститутки. Ардженто выступила режиссером фильма и исполнила главную роль. Уже тогда между Беннетом и Ардженто установились очень хорошие отношения.
Через 10 лет, согласно документам, Ардженто совратила Беннета, воспользовавшись схемой Харви Вайнштейна (ну а зачем изобретать велосипед, в самом деле?). Ардженто пригласила 17-летнего Джимми на встречу в отель«Ритц-Карлтон» в гавань Марина-дель-Рей неподалеку от Лос-Анджелеса, чтобы обсудить его роль в ее новом фильме. Беннет приехал в сопровождении одного родственника.
Позже в своем заявлении Беннет утверждал, что актриса попросила оставить их наедине, угостила мальчика алкоголем, поцеловала его, повалила на кровать, стянула с него одежду и занялась с ним сексом. После чего по ее же инициативе они сделали несколько совместных фотографий, лежа в постели. Фотографии были приложены к делу.

Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка

В этот же день актриса опубликовала фото с Джимми в Инстаграме, проинформаировав подписчиков о том, что это лучший день в ее жизни, а Джимми Беннет точно будет играть в ее следующем фильме.
Известно, что в июне 2014 Беннет поссорился со своей матерью и отчимом из-за денег и подал на них в суд, утверждая, что они выгнали его из дома, присвоив себе все его заработки. Когда Ардженто (в 2017 году) стала активисткой движения #MeToo и рассказала о приключениях в отельных номерах, Беннет вспомнил, что его совратили при похожих обстоятельствах, и решил подать на актрису в суд.
Аппетиты у Джимми были огромными: он намеревался содрать с Ардженто 3 миллиона долларов за сексуальное насилие, намеренное причинение эмоционального вреда, а так же за упущенную прибыль (полученная травма подорвала его работоспособность и навсегда погубила карьеру).
Сторонам удалось урегулировать конфликт, не доводя дела до суда: Ардженто согласилась выплатить Беннету 200 тысяч долларов в апреле 2018 и 180 тысяч долларов в течение следующих полутора лет. Однако это соглашение не запрещает сторонам разглашать информацию о случившемся, так как калифорнийские законы запрещают включать пункт о неразглашении в такие сделки. Адвокаты актрисы советовали ей подписать это соглашение в Нью-Йорке, но она отказалась, сославшись на свои принципы.

Фигуранты этой истории отказались давать комментарии The New York Times.
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Азия АрджентоДжимми БеннеттХарви Вайнштейн
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Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка фотографии
Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка фотографии
Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка фотографии
Обвинившая Вайнштейна в насилии Азия Ардженто совратила подростка фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Не люблю халтуру и антисоветчину   21.08.2018 - 03:50
Азия - молодец. "Беннет вспомнил, что его совратили при похожих обстоятельствах, и решил подать на актрису в суд" - по ходу стал гомиком. Что по ориентации, что по сути читать далее>>
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