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Анна Хилькевич стала мамой во второй раз

21 августа
2018 год

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21 августа 2018
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. 20 августа у Анны Хилькевич и ее супруга Артура Волкова родилась девочка, о чем Анна сообщила в своем Инстаграме.

Анна Хилькевич стала мамой во второй раз

«Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львёнка, вернее, львицу. Теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить. Это был трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие».

Роды актрисы прошли в элитной клинике «Лапино», услугами которой она уже пользовалась в декабре 2015 года, когда на свет появилась ее старшая дочь Арианна.
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Анна Хилькевич стала мамой во второй раз фотографии
Анна Хилькевич стала мамой во второй раз фотографии
Анна Хилькевич стала мамой во второй раз фотографии
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