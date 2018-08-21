Бен Аффлек расстался с Линдсэй Шукус

Актер Бен Аффлек
и продюсер шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Линдсэй Шукус
расстались. Скорее всего, главным поводом разрыва стало то, что Бена уже не раз видели в компании модели Playboy Шоны Секстон
.
Аффлек и Шукус год были вместе. В СМИ говорили, что они готовятся к свадьбе, появились слухи о беременности Линдсэй. Однако наяву все оказалось не так гладко.
В последнее время их разделяли километры, потому что Бен проводил много времени со своими детьми: 12-летней Вайолет, девятилетней Серафиной и шестилетним Сэмюэлем в Лос-Анджелесе. По требованию их матери, актрисы Дженнифер Гарнер
, Аффлек имел право видеться с детьми один, без своей новой девушки
. Поэтому Линдсэй в это время навещала своего сына в Нью-Йорке.
Близкие экс-пары считают, что каждый из них сделал выбор в пользу собственной семьи.
«Их встреча не была случайной. Бен и Линдсэй пытались сохранять свои отношения на расстоянии. Им казалось, что у них получается, но жизнь в постоянной разлуке оказалась не их вариантом. Они расстались друзьями»
, - заявил инсайдер.
Сами экс-возлюбленные еще никак не прокомментировали свой разрыв. Однако после появления очередной фотографии, на которой Бен Аффлек развлекается с моделью, Линдсэй Шукус демонстративно удалила свой аккаунт в Инстаграме.
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