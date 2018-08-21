Стала известна причина смерти Александра Исакова

24 июля ушел из жизни 39-летний актер театра и кино Александр Исаков
. Он скончался в больнице в результате осложнений после пневмонии. Сначала в смерти артиста винили врачей, которые поздно спохватились в постановке диагноза. Однако намедни стала известна истинная причина гибели Исакова.
Коллега Александра актриса Ирина Вишнева
сообщила, что пневмония у актера развилась от прогрессирующей ВИЧ-инфекции.
«Физического интереса к женщинам у него не было. Помню, как его друг не то из Англии, не то из Италии подарил ему дорогую машину, и мы все это бурно обсуждали. Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции»
, - сказала она.
О подробностях личной жизни Александра Исакова практически ничего не известно. Однако Ирина поведала, что у актера есть сын.
«Он мне показывал фотографию пятилетнего сына и его мамы. Родила от Саши какая-то восточная девушка. Признался, что к мальчику ездил во время отпуска»
, - поделилась Вишнева.
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