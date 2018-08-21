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Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны»

21 августа
2018 год

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21 августа 2018
Актриса Анна Терехова, дочь Маргариты Тереховой, служила в «Театре Луны» более 20 лет. Однако недавно Анна ушла из этого театра из-за несправедливости со стороны режиссера. Скандала избежать не удалось.

Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны»

Терехова играла роль королевы Маргариты Бургундской в спектакле режиссера Дарьи Поповой «Нельская башня». Спектакль был снят с репертуара в 2013 году. Но в грядущем сезоне Попова решила возродить его, дав ему новое название «Королева».

Также режиссер набрала молодых актеров и назначила на главную роль вместо Анны Тереховой новую актрису Дарью Цыпляеву.

Одна из актрис «Театра Луны» поведала, что Цыпляеву режиссер выбрала на главную роль не из-за творческих способностей, а из романтических побуждений.

«Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи. Я не доверяю всяким домыслам, предпочитаю убедиться, увидев все своими глазами. Как раз на днях коллега прислала их совместную фотографию откровенно пикантного характера. Честно говоря, у меня был шок!», - анонимно рассказала актриса.

Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны»

По ее словам, Терехова пыталась спокойно разрешить эту ситуацию, однако Попова осыпала ее оскорблениями. Также режиссер пригрозила сломать Анне Тереховой карьеру, если она будет мешать работе над постановкой. В итоге Анна была вынуждена покинуть театр.
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Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны» фотографии
Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны» фотографии
Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны» фотографии
Дочь Маргариты Тереховой со скандалом уволилась из «Театра Луны» фотографии
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