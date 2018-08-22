Анна Хилькевич назвала дочь в честь одной из своих героинь

Вчера актриса Анна Хилькевич родила девочку
. Об этом актриса поспешила сообщить в Инстаграме
, поделившись фото из роддома. А сегодня Анна рассказала подписчикам
, как они с мужем решили назвать дочь.
Супруги приняли решение назвать девочку «просто Марией», хотя первую дочь Анны и Артура зовут причудливо - Арианна. Хилькевич призналась, что имя Мария очень много значит для нее, потому что роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага»
в действительности изменила ее жизнь.
«Мы назвали нашу 2-ю доченьку- Машенька или просто Мария. По многим причинам мы выбрали это имя... Во-первых, оно прекрасно сочетается с фамилией моего супруга. Во-вторых, имя Маша сильно изменило мою жизнь. Думаю, вы понимаете, о чем я. Возможно, если бы не Мария Белова из «Универа», то моя судьба сложилась бы по-другому, и я бы не познакомилась с Артуром. В-третьих, это простое и в то же время очень глубокое имя. Ну и плюс Арианна и Мария – Маша и Яша. Идеально же, согласитесь»
, - поделилась актриса.
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