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51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки

22 августа
2018 год

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22 августа 2018
Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, 51-летний французский актер Венсан Кассель и его 21-летняя возлюбленная Тина Кунаки решили узаконить свои отношения. Как сообщили инсайдеры, свадебная церемония должна состояться в конце августа. В преддверии этого события пара появилась на обложке «Vanity Fair», а Венсан рассказал журналу в интервью о том, как решился жениться во второй раз, и о дальнейших жизненных планах.

51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки

Актер считает, что человек не выбирает, в кого влюбляться – этот процесс происходит сам по себе. Именно так произошло у него с Тиной.

«Я думал: я был женат, у меня две дочки, я сделал все, что должен был сделать. Я жил холостяцкой жизнью. Это было весело, но в какой-то момент я понял, что моя жизнь пуста. Я даже не надеялся кого-то встретить, но это случилось. И эта женщина намного моложе, чем я мог представить», - поделился Кассель.

С тех пор отношения Венсана и Тины развивались весьма стремительно. Актер даже не стал оттягивать момент знакомства с родителями возлюбленной – это произошло на следующий день.

«На следующий день после того, как мы познакомились, я выяснил не только, как молода Тина, но и что ее отец очень переживал прошлым вечером, что его дочь пришла позже обычного. Тогда я предложил ей, чтобы мы все вместе сходили на ланч. И в ту же секунду я подумал, что, наверное, это безумие - мы же только вчера познакомились. Но я все равно сделал это», - рассказал Венсан.

На вопрос журналиста о том, как он решился жениться на Тине, Кассель ответил довольно уверенно. А также добавил, что они уже планируют завести детей.

«Брак - это обещание, которое мы можем дать друг другу перед тем, как стать настоящей семьей», - заявил актер.

51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки

Сама Тина Кунаки тоже присутствовала на интервью и рассказала, что чувствовала в тот момент, когда Венсан сделал ей предложение.

«Когда он сделал мне предложение несколько месяцев назад, я была очень удивлена. Мы никогда об этом не говорили. Я не сразу ответила, потому что просто не ожидала такого», - поделилась впечатлениями Тина.

Венсан Кассель долгое время состоял в браке с Моникой Блуччи. В этом браке у пары родились двое дочерей. Когда в 2013-м супруги объявили о разводе, они приняли решение сохранить дружеские отношения. В интервью актер признался, что готов прилететь к Монике и детям с другого конца света, если им понадобится помощь.
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51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки фотографии
51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки фотографии
51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки фотографии
51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки фотографии
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