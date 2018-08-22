Данила Поперечный прожарил Руслана Белого

Телеканал ТНТ4 запустил новый комедийный проект «Прожарка». Это первое на российском телевидении хейт-шоу, жертвами которого станут известные личности. Им предстоит выслушать народное мнение о себе.
Жестко «прожарят» гостей начинающие стендап-комики под предводительством ведущего – резидента «Comedy Club» Ильи Соболева
. В финале шоу у звезды есть право на ответное слово, чтобы отомстить за свою «прожарку» в похожей манере.
Первопроходцем шоу «Прожарка» стал создатель проектов «StandUp» и «Комик в городе» Руслан Белый
. Первый выпуск шоу с участием стендапера вышел в эфир 20 августа в 23:00.
«Очень волновался перед своим ответным выступлением, хотя всю остальную передачу сидел расслаблено. Услышал так много крутых шуток, что надо было быть как минимум не хуже. Со всеми согласен, но откуда взялся стереотип про то, что у меня нет друзей? Даже в своих выступлениях я ни разу на это не жаловался! Возможно, со стороны виднее. Будет повод проанализировать эту тему и написать себе новый стендап»
, - поделился эмоциями Руслан.
Кстати, в каждом выпуске есть специальный гость – коллега или друг жертвы, который отнюдь не защищает его от нападок и жестких шуток. Наоборот, он заденет в своем монологе самые острые темы и самые серьезные конфликты.
Таким спецгостем на «Прожарке» Руслана Белого стал самый популярный стендап-комик на «Youtube» Данила Поперечный
, который не раз критиковал выступления Белого на просторах интернета.
«Первое вечернее шоу со звёздами на российском телевидении сделал Игорь Угольников. Оно закрылось, потому что в стране в то время было всего лишь три звезды. Он сделал интервью со всеми — уложился в месяц. А у нас другая фигня, звёзды есть, но проблема абсолютно всей этой эстрады: «Если про меня плохо говорят – не пойду»! Ну что, если гора не идёт к Магомету, тогда мы сами сделаем шаг к этой «горе»
, - заявил Поперечный.
Несмотря на жёсткую «Прожарку», в финале первого выпуска участники от души поблагодарили Руслана Белого за его вклад в развитие российского стендапа.
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