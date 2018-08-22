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Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука

22 августа
2018 год

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22 августа 2018
Сегодня стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука

Одним из счастливчиков стал российский режиссер Федор Бондарчук. Согласно указу, Бондарчука постановлено наградить орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой коммуникации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Также президент решил отметить наградами еще нескольких деятелей культуры. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили режиссер Валерий Тодоровский, актер Николай Фоменко и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. Того же ордена второй степени был удостоен актер Гоша Куценко.
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Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука фотографии
Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука фотографии
Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука фотографии
Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука фотографии
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