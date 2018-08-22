Не слипнется: Путин наградил Федора Бондарчука

Сегодня стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о награждении государственными наградами. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации
.
Одним из счастливчиков стал российский режиссер Федор Бондарчук
. Согласно указу, Бондарчука постановлено наградить орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой коммуникации и многолетнюю плодотворную деятельность»
.
Также президент решил отметить наградами еще нескольких деятелей культуры. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
первой степени получили режиссер Валерий Тодоровский
, актер Николай Фоменко
и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. Того же ордена второй степени был удостоен актер Гоша Куценко
.
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