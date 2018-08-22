44-летняя Хилари Суонк вышла замуж

Оскароносная актриса Хилари Суонк
вышла замуж за предпринимателя Филипа Шнайдера
. На прошлых выходных Хилари и Филип обменялись кольцами в национальном парке Редвуд, штат Калифорния.
«Это было потрясающе! Иначе я никак не могу описать это событие. Я безумно счастлива, ведь я вышла замуж за мужчину своей мечты и провела этот важный для нас день в окружении людей, которых мы оба любим»
, - поделилась впечатлениями Хилари.
Над свадебным платьем Суонк от ливанского дизайнера Elie Saab
работали семь портных в течение 150 часов, из которых 70 было затрачено на вышивку.
«Я уже давно испытываю любовь к изделиям Eliie Saab и в восторге, что они изготовили для меня платье»
, - рассказала актриса.
Ранее Хилари Суонк уже была замужем за актером Чэдом Лоу
. В 2006 они объявили о разводе после семи лет брака.
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