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44-летняя Хилари Суонк вышла замуж

22 августа
2018 год

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22 августа 2018
Оскароносная актриса Хилари Суонк вышла замуж за предпринимателя Филипа Шнайдера. На прошлых выходных Хилари и Филип обменялись кольцами в национальном парке Редвуд, штат Калифорния.

44-летняя Хилари Суонк вышла замуж

«Это было потрясающе! Иначе я никак не могу описать это событие. Я безумно счастлива, ведь я вышла замуж за мужчину своей мечты и провела этот важный для нас день в окружении людей, которых мы оба любим», - поделилась впечатлениями Хилари.

Над свадебным платьем Суонк от ливанского дизайнера Elie Saab работали семь портных в течение 150 часов, из которых 70 было затрачено на вышивку.

«Я уже давно испытываю любовь к изделиям Eliie Saab и в восторге, что они изготовили для меня платье», - рассказала актриса.

Ранее Хилари Суонк уже была замужем за актером Чэдом Лоу. В 2006 они объявили о разводе после семи лет брака.
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44-летняя Хилари Суонк вышла замуж фотографии
44-летняя Хилари Суонк вышла замуж фотографии
44-летняя Хилари Суонк вышла замуж фотографии
44-летняя Хилари Суонк вышла замуж фотографии
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