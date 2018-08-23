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Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

23 августа
2018 год

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23 августа 2018
Первый канал определился с наставниками седьмого сезона популярного шоу «Голос», почти полностью обновив состав. Итак, с сентября участники шоу будут учиться красиво петь под руководством украинской певицы Ани Лорак, российского рэп-мастодонта Василия Михайловича Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано, он же N1NT3ND0), одиозного главаря группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и композитора Константина Меладзе.

Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

Перед выбором состава жюри организаторы проекта провели опрос среди зрителей, чтобы выяснить, кого они хотят видеть в креслах наставников. Константин Меладзе собрал наибольшее количество голосов.
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Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
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