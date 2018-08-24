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Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

24 августа
2018 год

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24 августа 2018
Первый канал определился с наставниками седьмого сезона популярного шоу «Голос», почти полностью обновив состав. Итак, с сентября участники шоу будут учиться красиво петь под руководством украинской певицы Ани Лорак, российского рэп-мастодонта Василия Михайловича Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано, он же N1NT3ND0), одиозного главаря группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и композитора Константина Меладзе.

Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

Перед выбором состава жюри организаторы проекта провели опрос среди зрителей, чтобы выяснить, кого они хотят видеть в креслах наставников. Константин Меладзе собрал наибольшее количество голосов.
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Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» фотографии
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№ 3
Ольга_Малинина   24.08.2018 - 14:06
... Я я уже думаю что хуже- это оккупация страны. читать далее>>
№ 2
рагнит   24.08.2018 - 13:10
Гламурный гопник может быть наставником только в стране гопнической культуры. читать далее>>
№ 1
Серый кот   24.08.2018 - 11:08
Шнур - наставник? Этот оценит и научит... Деградация страны. Шоу бизнес давно уже за гранью профессионализма и приличий, за редким исключением. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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