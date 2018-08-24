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Релиз 25-го фильма бондианы перенесён на конец 2020 года

Когда создать семью - твоё задание.

Эд Харрис и Джон Хэмм познакомятся с Мавериком

Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

По вине плёнки с загадочным фильмом умирают и исчезают люди.

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Корея - там тоже хорошо: Пак Чхан Уку - 55 лет

Экстрим, торты, перфекцеонизм и история Южной Кореи в фильмографии самого известного режиссера из этой страны