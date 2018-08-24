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Яна Кошкина подалась в видеоблогеры

24 августа
2018 год

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24 августа 2018
В скором времени на телеканале «Супер» стартует новое скетч-шоу «Смешное время», где актрисе Яне Кошкиной досталась роль популярной видеоблогерши.

Яна Кошкина подалась в видеоблогеры

Героиня Кошкиной – типичная инстаграмщица Маша Пастернак, которая делится со своими подписчиками всеми подробностями своей жизни. По мнению актрисы, скетч-шоу «Смешное время» является воплощением сегодняшней реальности.

«Мне всегда нравится играть персонажей, которые не очень похожи на меня. Моя героиня – воплощение сегодняшнего мира Инстаграм. Уверена, многие девушки могут узнать в ней себя», - поделилась Яна.

Премьера шоу состоится 10 сентября в 22:00 на телеканале «Супер». Кстати, продюсером проекта стал актер театра и кино Андрей Бурковский, а режиссером выступил Никита Тамаров.
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Яна Кошкина подалась в видеоблогеры фотографии
Яна Кошкина подалась в видеоблогеры фотографии
Яна Кошкина подалась в видеоблогеры фотографии
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