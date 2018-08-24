Яна Кошкина подалась в видеоблогеры

В скором времени на телеканале «Супер» стартует новое скетч-шоу «Смешное время», где актрисе Яне Кошкиной
досталась роль популярной видеоблогерши.
Героиня Кошкиной – типичная инстаграмщица Маша Пастернак, которая делится со своими подписчиками всеми подробностями своей жизни. По мнению актрисы, скетч-шоу «Смешное время» является воплощением сегодняшней реальности.
«Мне всегда нравится играть персонажей, которые не очень похожи на меня. Моя героиня – воплощение сегодняшнего мира Инстаграм. Уверена, многие девушки могут узнать в ней себя»
, - поделилась Яна.
Премьера шоу состоится 10 сентября в 22:00 на телеканале «Супер». Кстати, продюсером проекта стал актер театра и кино Андрей Бурковский
, а режиссером выступил Никита Тамаров
.
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