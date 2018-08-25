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Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли»

25 августа
2018 год

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25 августа 2018
Для съемок продолжения серии фильмов «Ангелы Чарли» собралась довольно интересная компания. Начать следует с того, что режиссером очередного фильма о сильных и независимых дамах выступила Элизабет Бэнкс. А самих «ангелов» сыграют начинающая британская актриса Элла Балинска, одна из «Могучих рейнджеров» - Наоми Скотт и звезда вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт. На днях Кристен в интервью изданию ET рассказала, чем будет отличаться сюжет картины от остальных частей франшизы.

Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли»

«Фильм, на котором я выросла, был довольно смешной. Новый же покажет, как женщины могут сейчас работать вместе», – сказала актриса.

Стюарт также поведала, что уже начала физическую подготовку к съемкам. По ее словам, она уже начала применять шпионские замашки в жизни.

«Я стала немного боксировать, чего прежде никогда не делала. И у меня появилась от этого некоторая зависимость. Я стала представлять, что на меня действительно нападают и что я ненавижу этого человека. Скоро я буду тренироваться еще больше и стану агрессивнее».
Также Стюарт поделилась впечатлениями от последней картины с ее участием – психологическом триллере «Лиззи». По словам Кристен, она давно является поклонницей этого жанра, но работать над созданием такого фильма было непривычно для нее.

«Когда я смотрю такие фильмы, я всегда сожалею об этом, потому что потом плохо сплю и мне снятся странные сны», – призналась актриса.

В интервью Кристен вспомнила и о фильме «Сумерки», который в далеком 2008-м принес ей всемирную популярность. Актриса отметила, что до сих пор хорошо общается со своими коллегами по вампирской саге - Робертом Паттинсоном, Тейлором Лотнером, Анной Кендрик и Никки Рид.

Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли»

«Всегда есть определенные вещи и воспоминания, которые будут тебе близки», – призналась Стюарт.

Кстати, в этом году лента «Сумерки» отмечает десятилетие.
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Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли» фотографии
Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли» фотографии
Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли» фотографии
Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли» фотографии
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