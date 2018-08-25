Милла Йовович снялась в фантастическом фильме Kenzo

Креативный директор Kenzo Умберто Леон дебютировал в роли режиссера и снял короткометражный фильм «The Everything» для демонстрации новой коллекции с участием Миллы Йовович.
Премьера фильма состоится в рамках Недели моды в Нью-Йорке осенью. А на официальном сайте Kenzo его можно будет посмотреть 8 сентября.
Еще в рамках своей рекламной кампании бренд организовал фотосъемку, участниками которой стали актеры, задействованные в съемках модного фильма: Милла Йовович, Джей Эллис, Коди Смит-Макфи, Александра Шипп и Саша Фролова. Снимки послужили своеобразными постерами к короткометражному фильму Kenzo. Кстати, автором фотографий стал нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин.
Трейлер будущего фильма «The Everything» можно увидеть уже сейчас. По сюжету 27-минутного фильма, Йовович играет мать троих подростков со сверхспособностями.
обсуждение >>