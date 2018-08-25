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Ольга Науменко рассказала о смерти дочери

25 августа
2018 год

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25 августа 2018
Советская актриса Ольга Науменко, наиболее известная по фильмам «Тени исчезают в полдень» и «Ирония судьбы или С легким паром!», стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала о том, как потеряла дочь и единственного возлюбленного.

Ольга Науменко рассказала о смерти дочери

В 1977 году Ольга вышла замуж за актера Александра Скворцова. Супруги прожили вместе 32 года, пока Александр не умер.

В эфире программы Науменко рассказала, что ей с Александром пришлось многое пережить. Одним из самых тяжелых ударов для молодой семьи стала тяжелая болезнь и смерть первого ребенка.

Когда дочери Ольги и Александра был 1 год и 8 месяцев, у нее обнаружили опухоль Вильмса. В те времена эта страшная болезнь была не изучена, и врачи не знали, как лечить маленькую Сашу. Тогда актриса решила устроиться в больницу санитаркой, чтобы быть поближе к дочери.

«Тогда эта болезнь была неизученной. Я начала что-то спрашивать у врача, уточнять, каково самочувствие дочери, а он мне ответил: «Вот сейчас разрежем ее и узнаем». После этого я дочь забрала и ухаживала за ней дома. Но она не мучилась, была не в сознании. У нее постоянно поднималась температура до каких-то немыслимых значений. 42, 44 было кажется. Она не плакала, не страдала, а я только подходила к ней и смачивала губы водой», - рассказала Науменко.

Муж актрисы всегда поддерживал ее, всячески помогал ухаживать за дочерью. Но спасти ребенка не удалось, и супруги впали в отчаяние. Ольга и Александр долго не могли решиться снова завести ребенка.

«Мы с Сашей были лучшими друзьями, и поэтому чувства у нас были одни на двоих. Он тоже очень боялся, поэтому я взяла грех на душу и обратилась к врачу», - поделилась актриса.

«Я вышла от врача и заплакала. Саша подлетел ко мне испуганный, начал узнавать, что случилось. А я говорю: «Саша, я беременна». Он был так счастлив. Отцом он был просто невероятным».

И вот, в возрасте 40 лет Ольга родила дочь Светлану. По словам Науменко, именно тогда она в полной мере познала семейное счастье. Счастье длилось, пока на долю актрисы не выпало следующее испытание – в 2008 году у Александра диагностировали рак.

Ольга Науменко рассказала о смерти дочери

«Дочь очень тяжело переживала болезнь отца. В итоге из-за волнения и стресса она даже слегла в больницу. Я целыми днями ездила то в одну больницу к дочери, то в другую к мужу. Света и сейчас до конца не может смириться со смертью папы. Ей было очень тяжело. Теперь любое волнение оборачивается для нее теми самыми симптомами», - вспомнила Ольга.

В 2009 году муж актрисы скончался. И, несмотря на то, что Ольга пользуется популярностью у мужчин, снова выходить замуж она не планирует. Александр Скворцов был и остается ее единственной любовью.

«Когда Саша умер, меня начали спрашивать, собираюсь ли я устроить личную жизнь. Но для меня эта тема закрыта, всегда отвечаю твердое нет».
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Ольга Науменко рассказала о смерти дочери фотографии
Ольга Науменко рассказала о смерти дочери фотографии
Ольга Науменко рассказала о смерти дочери фотографии
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