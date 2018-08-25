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Оксана Акиньшина уехала отдыхать с мужем после объявления о разводе

25 августа
2018 год

Лайфстайл >>
25 августа 2018
Неделю назад Оксана Акиньшина взбудоражила общественность официальным заявлением о разводе с мужем. После чего уехала с детьми на море, оставив подписчиков и прессу гадать, не повлиял ли на ее решение каким-нибудь образом недавний развод Шнура с Матильдой?

Оксана Акиньшина уехала отдыхать с мужем после объявления о разводе

Однако спустя неделю актриса опубликовала на своей страничке серию фотографий из Пещеры Зевса, которая находится на греческом острове Крит. И снова запутала своих подписчиков: на одном из снимков Оксана позирует с детьми и «бывшим» мужем Арчилом Геловани.
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Оксана Акиньшина уехала отдыхать с мужем после объявления о разводе фотографии
Оксана Акиньшина уехала отдыхать с мужем после объявления о разводе фотографии
Оксана Акиньшина уехала отдыхать с мужем после объявления о разводе фотографии
Оксана Акиньшина уехала отдыхать с мужем после объявления о разводе фотографии
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