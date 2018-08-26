Кристен Стюарт рассказала, как трудно быть одной из «Ангелов Чарли»

Для съемок продолжения серии фильмов «Ангелы Чарли»
собралась довольно интересная компания. Начать следует с того, что режиссером очередного фильма о сильных и независимых дамах выступила Элизабет Бэнкс
. А самих «ангелов» сыграют начинающая британская актриса Элла Балинска
, одна из «Могучих рейнджеров»
- Наоми Скотт
и звезда вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт
. На днях Кристен в интервью изданию ET рассказала, чем будет отличаться сюжет картины от остальных частей франшизы.
«Фильм, на котором я выросла, был довольно смешной. Новый же покажет, как женщины могут сейчас работать вместе»
, – сказала актриса.
Стюарт также поведала, что уже начала физическую подготовку к съемкам. По ее словам, она уже начала применять шпионские замашки в жизни.
«Я стала немного боксировать, чего прежде никогда не делала. И у меня появилась от этого некоторая зависимость. Я стала представлять, что на меня действительно нападают и что я ненавижу этого человека. Скоро я буду тренироваться еще больше и стану агрессивнее»
.
Также Стюарт поделилась впечатлениями от последней картины с ее участием – психологическом триллере «Лиззи»
. По словам Кристен, она давно является поклонницей этого жанра, но работать над созданием такого фильма было непривычно для нее.
«Когда я смотрю такие фильмы, я всегда сожалею об этом, потому что потом плохо сплю и мне снятся странные сны»
, – призналась актриса.
В интервью Кристен вспомнила и о фильме «Сумерки», который в далеком 2008-м принес ей всемирную популярность. Актриса отметила, что до сих пор хорошо общается со своими коллегами по вампирской саге - Робертом Паттинсоном
, Тейлором Лотнером
, Анной Кендрик
и Никки Рид
.
«Всегда есть определенные вещи и воспоминания, которые будут тебе близки»
, – призналась Стюарт.
Кстати, в этом году лента «Сумерки» отмечает десятилетие.
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