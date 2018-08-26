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Катерина Шпица пожаловалась на назойливого поклонника

26 августа
2018 год

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26 августа 2018
Актриса Катерина Шпица на выходных отправилась в Варну на кинофестиваль, но еще в аэропорту стала объектом пристального внимания со стороны поклонников из Перми. О том, как назойливый любитель сэлфи не оставлял Катерину в покое на протяжении всего полета, актриса рассказала в своем Инстаграме:

Катерина Шпица пожаловалась на назойливого поклонника

«Мое вчерашнее путешествие в Варну начиналось, как довольно обычное. Приехала в Домодедово, прошла все стандартные процедуры, но вот времени на завтрак не заложила. Быстренько купила перекусить и прямо перед гейтом решила купить ещё свежевыжатого сока, стою, оформляю заказ, разговариваю с официантом.Тут меня окликает приемлемо шумная и веселая компания молодых людей из очереди на наш рейс : «Катерина, давайте сфотографируемся».Телефон подготовили и к себе жестом призывают. Я говорю: «Сейчас я договорю и мы все успеем, мы же на один рейс?».Тогда они подошли сами, между делом щелкнулись. Потом мы встретились в автобусе. Я в тот момент стояла и выбирала в приложении опцию для путешествия, и тут один из молодых людей говорит: «Эту не надо, не подходит». Я осознаю, что человек заглянул в мой телефон, иначе как бы он узнал? Что-то у меня внутри звякнуло, но решила значения этому не придавать. Поболтали, выяснилось, что ребята тоже из Перми, обсудили, доехали до самолета. И оказалось, что волею судеб я забронировала себе место рядом с этим молодым человеком. Говорю, задумавшись о случайностях: «Вот надо же, как бывает». Но поскольку я была очень невыспавшаяся и за последнюю неделю в принципе уставшая, чувствуя, что человеку очень охота пообщаться, я в шутку и с улыбкой предупредила: «Только учтите, что я очень неразговорчивая». Уселись. И на этом позитив общения закончился. Я до вылета хотела поздравить подругу с днём рождения. Сижу у своего окошка, разговариваю. Парень меня отвлекает: «Давайте сфоткаемся». Я отвечаю: «Я сейчас договорю, и мы непременно сфоткаемся». Он: «Ну, потом связи не будет». Я: «То есть вам надо сфоткаться, чтоб именно сейчас выложить?» Он: «Да». Тут меня взяло пока ещё тихое возмущение. Я сдержанно сказала, что это очень нетактично с его стороны отрывать меня от поздравления, что он сейчас вторгается в моё личное пространство. После этой попытки во что бы то ни стало сфотографироваться мой обычный благодушный настрой пропал совершенно. Бывают дни, когда чувство юмора покидает, и отшучиваться сил нет никаких.

Потом он ещё будил меня, когда я засыпала, обвинял в высокомерии и т.п... В итоге я пересела. Милые попутчицы даже сами предложили мне место у окна, и мне удалось поспать, а спала я накануне 4 часа, и накануне мероприятия в Варне передохнуть было очень кстати. А в зале прилёта Варны ко мне вдруг подошла семья (бабушка, дедушка и внучка) и подарила мне часть букета, который подготовили для мамы девочки, которую они встречали. Не просили фотографию, хотя я бы с удовольствием. Они так улыбались и у них были такие горящие, тёплые глаза. Спасибо им большое! Баланс свершился. Теперь этот букет очень радует меня. Увидеть его после пробуждения- маленькое счастье».
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Катерина Шпица

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Катерина Шпица пожаловалась на назойливого поклонника фотографии
Катерина Шпица пожаловалась на назойливого поклонника фотографии
Катерина Шпица пожаловалась на назойливого поклонника фотографии
Катерина Шпица пожаловалась на назойливого поклонника фотографии
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