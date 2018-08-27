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Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

27 августа
2018 год

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27 августа 2018
26 августа в рамках кинофестиваля Patriki Film Festival на Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч. Объединившиеся под знаменем Фонда Хабенского российские актеры Анатолий Белый, Александр Семчев, Никита Кукушкин, Илья Глинников и Александр Поршин выступили против команды партнеров фестиваля — «Столото».

Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

Никита Кукушкин

Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

Если в первом тайме «Столото» одерживало безоговорочную победу со счетом 4:1, то во втором тайме счет сравнялся до 5:5, и даже серия пенальти не помогла выявить победителя. Но платить все-таки пришлось «Столото»: компания направила 500 000 рублей на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга.
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