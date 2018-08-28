Анатолий Белый возглавил футбольную команду российских актеров

26 августа в рамках кинофестиваля Patriki Film Festival на Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч. Объединившиеся под знаменем Фонда Хабенского
российские актеры Анатолий Белый
, Александр Семчев
, Никита Кукушкин
, Илья Глинников
и Александр Поршин
выступили против команды партнеров фестиваля — «Столото».
Если в первом тайме «Столото» одерживало безоговорочную победу со счетом 4:1, то во втором тайме счет сравнялся до 5:5, и даже серия пенальти не помогла выявить победителя. Но платить все-таки пришлось «Столото»: компания направила 500 000 рублей на помощь подопечным Фонда Хабенского
— детям с опухолями мозга.
обсуждение >>