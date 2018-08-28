Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём

Самый узнаваемый «таксист» российского телевидения Алексей Куличков
стал новым ведущим программы «Первая передача» на НТВ. В этом проекте ему предстоит отвечать на самые актуальные вопросы автомобилистов и защищать их права.
«Я очень люблю автомобили и всё, что с ними связано, поэтому стать ведущим одного из лучших проектов для автомобилистов - большая удача для меня! Вместе с «Первой передачей» мы будем решать самые сложные и актуальные проблемы автовладельцев, разбираться в запутанных ситуациях на дорогах и в автосалонах»
, - поделился Алексей.
Директор «Первой передачи» Олег Томилин
отметил, что с появлением нового ведущего команда намерена изменить формат программы.
«Алексей отлично вписался в большую слаженную команду «Первой передачи». Он профессионал. Взаимопонимание на площадке возникло с первых минут съёмок. Уверен, его работа привнесет новые краски. Новый сезон, новый ведущий, новая студия, новое звучание программы. Никаких сомнений, что зритель всё это оценит высоко. Кроме того, в нашем эфире будет больше автомобильного лайфхакинга, юридические консультации будут давать топовые адвокаты»
, - рассказал он.
«Первая передача» выходит на телеканале НТВ с 2010 года. В программе журналисты помогают разобраться автомобилистам во многих острых вопросах не только с житейской, но и с правовой точки зрения.
обсуждение >>