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Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём

28 августа
2018 год

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28 августа 2018
Самый узнаваемый «таксист» российского телевидения Алексей Куличков стал новым ведущим программы «Первая передача» на НТВ. В этом проекте ему предстоит отвечать на самые актуальные вопросы автомобилистов и защищать их права.

Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём

«Я очень люблю автомобили и всё, что с ними связано, поэтому стать ведущим одного из лучших проектов для автомобилистов - большая удача для меня! Вместе с «Первой передачей» мы будем решать самые сложные и актуальные проблемы автовладельцев, разбираться в запутанных ситуациях на дорогах и в автосалонах», - поделился Алексей.

Директор «Первой передачи» Олег Томилин отметил, что с появлением нового ведущего команда намерена изменить формат программы.

«Алексей отлично вписался в большую слаженную команду «Первой передачи». Он профессионал. Взаимопонимание на площадке возникло с первых минут съёмок. Уверен, его работа привнесет новые краски. Новый сезон, новый ведущий, новая студия, новое звучание программы. Никаких сомнений, что зритель всё это оценит высоко. Кроме того, в нашем эфире будет больше автомобильного лайфхакинга, юридические консультации будут давать топовые адвокаты», - рассказал он.

«Первая передача» выходит на телеканале НТВ с 2010 года. В программе журналисты помогают разобраться автомобилистам во многих острых вопросах не только с житейской, но и с правовой точки зрения.
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Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём фотографии
Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём фотографии
Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём фотографии
Алексей Куличков поможет российским автолюбителям разобраться во всём фотографии
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