«Я доживаю, мне осталось мало»: Валентин Гафт о проблемах со здоровьем

Актера Валентина Гафта
не часто можно увидеть по телевизору, так как он очень требователен к формату программ. По словам артиста, он слишком долго зарабатывал себе имя, чтобы соглашаться на сомнительные предложения. Однако недавно Валентин Иосифович стал гостем нового выпуска программы Андрея Малахова
«Привет, Андрей!», посвященного артистке Наталье Гундаревой
. В студии он появился в сопровождении сиделки.
По словам друзей Гафта, его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Но в свои 82 года он продолжает работать. Именно творчество позволяет артисту справляться с недугом.
Коллега артиста Саид Багов
приглашал поехать его с ним в Адыгею на отдых, но здоровье не позволило Валентину Иосифовичу отправиться в отпуск.
«С осени буду, если смогу ходить. А если буду жив и здоров, конечно, продолжу с Саидом играть наш спектакль», - сказал Гафт.
Артист признался, что из-за проблем со здоровьем он не смог отдохнуть этим летом даже на собственной даче. Ему нужен постоянный уход – в этом Валентину Иосифовичу помогает его жена Ольга Остроумова
, за что он ее бесконечно благодарит.
«Мне уход нужен, и чтобы врачи всегда рядом были. А дача далеко. Всего несколько дней там провел. Не хочу стать обузой для кого-то, но ходить мне действительно тяжело. Я доживаю, мне осталось мало, и я это понимаю. Не так давно из жизни ушли мои коллеги из «Современника» Тамара Дегтярева и Сергей Шеховцов, очень жалко. Я не был у них на похоронах, сам еле передвигаюсь. Ничего не прошу у руководства «Современника», в театре и без меня есть кому помогать. А для меня надежда и опора – моя жена Оля Остроумова. Мы 25 лет с ней живем в любви, а кто-то говорит, мол, плохо она за мной ухаживает. Мне уже передавали подобные слухи – все вранье»
, - рассказал Гафт.
Сама Ольга поведала, что, несмотря на то, что многие восхищаются творчеством Валентина Гафта, она относится к его работам критически. А Валентин Иосифович, в свою очередь, прислушивается к ее замечаниям.
«Многие его хвалят, но в основном это те люди, которым что-то нужно от моего мужа. Я же являюсь очень строгим читателем. Всегда поправляю, критикую. Говорю, что где-то нужно исправить рифму, а где-то строчка совершенно не та. Он, конечно, злится, ругается, но в итоге, все равно соглашается со мной»
, -поделилась жена артиста.
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