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Артур Смольянинов станет отцом во второй раз

29 августа
2018 год

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29 августа 2018
В начале августа в сети появились слухи о беременности звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой – подписчики актрисы заметили на ее фотографиях округлившийся живот. А сегодня догадки поклонников подтвердились. Мельникова готовится стать матерью во второй раз. В театре им. Ермоловой, где служит Дарья, рассказали, что актриса планирует взять декретный отпуск.

Артур Смольянинов станет отцом во второй раз

«Ее роли в «Утиной охоте» и «Утюгах» на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья после рождения ребенка будет готова, она сможет вернуться на сцену», - заявило руководство театра.

Сама актриса никак не комментирует свое интересное положение. Дарья не афиширует свою личную жизнь. Кстати, первую свою беременность Мельникова так же скрывала до последнего.

Дарья Мельникова замужем за актером Артуром Смольяниновым. Свои отношения они узаконили в 2013 году. Три года назад у пары родился сын, которого назвали в честь отца Артуром. Свадьбу они тоже не афишировали, как и дальнейшую личную жизнь.

Артур Смольянинов станет отцом во второй раз

«Мы не делали из этого никакой тайны: мы просто пошли и поженились. Все решили, что мы сделали из этого тайну, потому что мы не сообщили о свадьбе во все издания», - рассказывала Дарья в интервью.
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Артур Смольянинов станет отцом во второй раз фотографии
Артур Смольянинов станет отцом во второй раз фотографии
Артур Смольянинов станет отцом во второй раз фотографии
Артур Смольянинов станет отцом во второй раз фотографии
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№ 1
Эмильена   29.08.2018 - 08:46
По мне, так они не очень подходят друг другу... но это видимо ревность)))) обожаю Смольянинова читать далее>>
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