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Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным

29 августа
2018 год

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29 августа 2018
Семейные разборки Карины Мишулиной и Тимура Еремеева на несколько месяцев утихли. За это время Карина тайно обратилась в американскую клинику, где провели третью по счету ДНК-экспертизу. Ее результаты были известны еще зимой, а в июне Тимуру предложили их выкупить. Истина открылась лишь вчера в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным

Название выпуска программы вышло весьма говорящим - «Секретный козырь Карины Мишулиной: Тимур Еремеев узнает всю правду». В студии присутствовал Еремеев вместе со своим адвокатом Викторией Крыловой. Адвокат заявила, что для экспертизы Карина Мишулина взяла из китайского ресторана палочки, которыми пользовался Тимур.

«Да, это незаконно. Это было неприятно. Это вопиющее нарушение закона со стороны Карины. Подобное похищение биологического материала и негласное сравнение этого материала со своим материалом. Тем не менее, главного мы добились. Мы смогли получить эту экспертизу», - сказала Крылова.

Согласно результатам экспертизы, сделанной в США, степень родства Тимура Еремеева и Спартака Мишулина составляет 99,8%. Карина на съемках передачи не присутствовала, вердикт экспертов обнародовал представитель Мишулиной.

Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным

Еремеев подавать в суд на сестру не собирается, хотя его семья здорово пострадала из-за этого скандала. Пользователи сети устроили для Тимура и его родных настоящую травлю. Его поддержал актёр Владимир Долинский.

«Если бы сейчас произошло чудо и Спартак восстал из гроба, он сказал бы: «Доченька был грех. Была любовь. Родился сын. Прости доченька, что не сказал в своё время». Но Карина упёртая. Она будет судиться, пока есть возможность. Меня часто спрашивают незнакомые люди, а чего эта девочка хочет? А я не знаю, чего. Она хочет одного, чтобы он не был её братом», - отметил Долинский.
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Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным фотографии
Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным фотографии
Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным фотографии
Американская экспертиза подтвердила родство Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Alexey Sidorkin (Екатеринбург)   29.08.2018 - 11:54
... Что Вы пресмыкаетесь перед США? Посылать в США - значит завалить всё дело! Отечественные анализы вполне устроят. читать далее>>
№ 6
nehochuha (москва)   29.08.2018 - 11:45
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№ 6
nehochuha (москва)   29.08.2018 - 11:45
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№ 6
nehochuha (москва)   29.08.2018 - 11:45
... Ну, не он же отправлял краденные биоматериалы в США, а она значит для неё это был последний и самый весомый аргумент в споре...........но! один-то процент всё таки остаётся.....а значит можно... читать далее>>
№ 5
Alexey Sidorkin (Екатеринбург)   29.08.2018 - 11:32
Ключевое слово "Американская". Теперь это слово ассоциируется с тем, чему нельзя верить, доверять и рассчитывать на об"ективность. А посему и обсуждение содержания статьи теряет всякий смысл. По... читать далее>>
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