СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж

У американских СМИ есть предположения, что 57-летняя Дэрил Ханна
и ее возлюбленный – 72-летний музыкант и режиссер Нил Янг
– узаконили свои отношения в минувшие выходные. В недавно опубликованном снимке Дэрил в Инстаграме
журналисты нашли нечто подозрительное.
Дэрил Ханна и Нил Янг начали встречаться в 2014 году. Нил был женат уже два раза, а вот Дэрил еще не состояла в браке. Однако недавно она опубликовала в своем микроблоге фотографию совенка с весьма интересной подписью.
«Кто-то присматривает за нами. Любовь и только любовь»
, - написала актриса.
Подписчики тут же начали ее поздравлять и желать вечной любви и счастья. Подруга Ханны актриса Розанна Аркетт
тоже интригующе прокомментировала фото.
«Вы шепчете всем животным... птицы и пчелы следуют за вами и защищают вас»
, - написала Розанна.
Как пишут источники, в минувшую субботу состоялась торжественная церемония на борту яхты, а отпраздновали свою свадьбу актриса и музыкант в Калифорнии.
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