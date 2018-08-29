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СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж

29 августа
2018 год

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29 августа 2018
У американских СМИ есть предположения, что 57-летняя Дэрил Ханна и ее возлюбленный – 72-летний музыкант и режиссер Нил Янг – узаконили свои отношения в минувшие выходные. В недавно опубликованном снимке Дэрил в Инстаграме журналисты нашли нечто подозрительное.

СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж

Дэрил Ханна и Нил Янг начали встречаться в 2014 году. Нил был женат уже два раза, а вот Дэрил еще не состояла в браке. Однако недавно она опубликовала в своем микроблоге фотографию совенка с весьма интересной подписью.

СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж

«Кто-то присматривает за нами. Любовь и только любовь», - написала актриса.

Подписчики тут же начали ее поздравлять и желать вечной любви и счастья. Подруга Ханны актриса Розанна Аркетт тоже интригующе прокомментировала фото.

«Вы шепчете всем животным... птицы и пчелы следуют за вами и защищают вас», - написала Розанна.

Как пишут источники, в минувшую субботу состоялась торжественная церемония на борту яхты, а отпраздновали свою свадьбу актриса и музыкант в Калифорнии.
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СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж фотографии
СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж фотографии
СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж фотографии
СМИ: 57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж фотографии
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