Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости

46-летний актер Бен Аффлек
никак не может наладить личную жизнь. Недавно актера бросила Линдсэй Шукус
. Поводом послу жило то, что он не раз был замечен в компании модели Playboy. После этого у Бена начались проблемы с алкоголем, пришлось даже прибегнуть к помощи врачей. Бывшая жена актера Дженнифер Гарнер
отвезла его в реабилитационный центр, где Аффлек находится до сих пор.
На фоне проблем с личной жизнью начала рушиться и карьера актера. Бен может лишиться роли Бэтмена в будущих картинах студии DC. Из-за алкогольной зависимости продюсеры намерены отказаться сотрудничать с актером.
Дело в том, что личные трудности Аффлека повлекли за собой лишние затраты на страхование проекта от незавершения производства. С помощью такого страхования компания стремится избежать финансовых потерь, ведь работа над картиной приостановлена из-за проблем с исполнителем главной роли.
По мнению экспертов в области страхования, вероятнее всего, компания назначит на роль Бэтмена другого актера. Иначе им не избежать стремительного роста затрат на страховку, которые могут составить около половины бюджета всего фильма.
Кстати, в новом фильме студии DC «Джокер» Бэтмена сыграет Алек Болдуин
. Бену Аффлеку придется поднапрячься.
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