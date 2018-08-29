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Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости

29 августа
2018 год

Лайфстайл >>
29 августа 2018
46-летний актер Бен Аффлек никак не может наладить личную жизнь. Недавно актера бросила Линдсэй Шукус. Поводом послу жило то, что он не раз был замечен в компании модели Playboy. После этого у Бена начались проблемы с алкоголем, пришлось даже прибегнуть к помощи врачей. Бывшая жена актера Дженнифер Гарнер отвезла его в реабилитационный центр, где Аффлек находится до сих пор.

Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости

На фоне проблем с личной жизнью начала рушиться и карьера актера. Бен может лишиться роли Бэтмена в будущих картинах студии DC. Из-за алкогольной зависимости продюсеры намерены отказаться сотрудничать с актером.

Дело в том, что личные трудности Аффлека повлекли за собой лишние затраты на страхование проекта от незавершения производства. С помощью такого страхования компания стремится избежать финансовых потерь, ведь работа над картиной приостановлена из-за проблем с исполнителем главной роли.

По мнению экспертов в области страхования, вероятнее всего, компания назначит на роль Бэтмена другого актера. Иначе им не избежать стремительного роста затрат на страховку, которые могут составить около половины бюджета всего фильма.

Кстати, в новом фильме студии DC «Джокер» Бэтмена сыграет Алек Болдуин. Бену Аффлеку придется поднапрячься.
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Бен АффлекАлек БолдуинДженнифер Гарнер

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Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости фотографии
Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости фотографии
Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости фотографии
Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкогольной зависимости фотографии
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