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«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной

29 августа
2018 год

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29 августа 2018
Вчера в судии программы «Пусть говорят» были обнародованы результаты ДНК-экспертизы, проведенной в США, которая подтвердила родство Тимура Еремеева с актером Спартаком Мишулиным.

«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной

Чтобы провести экспертизу, дочь Спартака Васильевича – Карина Мишулина – забрала из китайского ресторана палочки, которыми пользовался Тимур. Адвокат Еремеева заявила, что биологический материал Карина получила незаконно. Однако Тимур сказал, что не намерен судиться с сестрой.

Согласно результатам американской экспертизы, степень родства Тимура Еремеева и Спартака Мишулина составляет 99,8%. Карина на съемках передачи не присутствовала, вердикт экспертов обнародовал представитель Мишулиной.

«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной

Вчера Тимур Еремеев дал большой комментарий изданию «Вокруг ТВ», где высказал свое мнение о своей единокровной сестре.

«Я перестал сочувствовать Карине! Она мстительна, жестока и двулична. Она давит на свидетелей и проклинает всех, кто с ней не согласен. Она пользуется грязными приемами и не жалеет ни своих близких, ни тем более меня и мою семью.

Я больше не стараюсь понять Карину! Она потеряла связь с реальностью. То, что с ней не хочет связываться ни один здравомыслящий человек, она воспринимает как вседозволенность и повод для неконтролируемого словоблудия. Она откровенно врёт.

Я устал от клеветы Карины. Подкупленные суды и свидетели, подтасованные экспертизы и подмешанная кровь, покупка ботов в интернете и продажа наркотиков, пластические операции и сожительство с уголовниками, богатые геи-спонсоры и «Фотошоп» на детских фотографиях, желание прибрать к рукам наследство и тонны грязи, которые я якобы лью на них каждый день, - это лишь небольшая часть из того, что не постеснялась придумать про меня Карина.

Я не буду пытаться помогать Карине! Это бесполезно. Она ведома. Она окружена людьми, провоцирующими её на скандал. Ей не дают успокоиться. Её накручивают, пользуясь её психической нестабильностью.

Мне не нужна Карина! Ни она сама, ни её семья, ни её фамилия или имущество. У меня своя семья, своя история. Я не намерен тратить своё время на убеждение её в чём-либо и суды с ней. Карина любит повторять, что я «вторгся в её семью». Так вот, у меня совершенно обратное ощущение. Карин, оставь меня в покое!», - заявил Еремеев.
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«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной фотографии
«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной фотографии
«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной фотографии
«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной фотографии
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