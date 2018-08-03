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Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки»

3 августа
2018 год

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3 августа 2018
Американская актриса Эми Адамс («Прибытие») пришла на тв-шоу Сета Майерса «Поздней ночью», чтобы рассказать о работе над сериалом «Острые предметы». Однако неожиданно разговор зашёл о щеках Адамс, которые, по словам актрисы, иногда мешают ей жить и докучают окружающим.

Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки»

«Телефон Кристины Эпплгейт записан у меня в контактах первым. А поскольку у меня толстые щёки, я постоянно ей набираю, когда улыбаюсь во время разговора с кем-то другим. Звонок идёт, я молчу, а потом просто бросаю трубку. Это так грубо! Я ей звонила раз 300 за последние два месяца», - рассказала Эми.

Кроме того, Адамс призналась, что несколько раз звонила Дженнифер Энистон по FaceTime, лёжа в кровати. Вызовы не были продолжительными, поэтому актриса надеется, что до Энистон они не дошли. Однако Эми пообещала, что если подобное случится ещё раз, и она по ошибке наберёт Кристине, Дженнифер или кому-либо ещё, то попытается хотя бы поздороваться.

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Эми АдамсДженнифер ЭнистонКристина Эпплгейт

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Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки» фотографии
Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки» фотографии
Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки» фотографии
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