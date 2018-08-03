Харви Вайнштейн собирается оправдать себя

Кажется, мы начали забывать о главной persona non grata Голливуда. Однако Харви Вайнштейн
спешит о себе напомнить: опальный продюсер заявил, что собирается доказать свою невиновность в изнасиловании женщины с помощью 40 сообщений на своей интернет-почте. Об этом сообщает TMZ.
Несмотря на судебный запрет публикации писем, адвокаты Вайнштейна намерены добиться-таки разрешения и с помощью этих сообщений продемонстрировать суду, что жертва после предполагаемого изнасилования выражала любовь и привязанность к продюсеру. Дело осложняется тем, что все эти письма остались на рабочей почте Харви в The Weinstein Company, доступ к которой был заблокирован после его увольнения.
Напомним, что Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Имя первой жертвы не раскрывается, а второй стала актриса Люсия Эванс
. Кроме того, более 80 женщин сообщили о случаях сексуальных домогательств со стороны продюсера.
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