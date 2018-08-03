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Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка

3 августа
2018 год

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3 августа 2018
Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует усыновить ещё одного ребёнка. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Celebrity Insider. Согласно полученной информации, Джоли хочет «помочь сирийским детям» и усыновить мальчика, родители которого погибли во время конфликта.

Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка

Кроме того, актриса считает, что шестеро её детей уже «выросли и больше не нуждаются в её опеке так сильно, как раньше». Анджелина собирается подать документы в соответствующую инстанцию, как только закончит сниматься в сиквеле «Малефисенты».

Сейчас Анджелина Джоли пытается отсудить опеку над детьми у экс-супруга Брэда Питта. Бракоразводный процесс длится ещё с 2016 года, и всё это время Джоли препятствовала встречам Питта с детьми, пока суд не постановил разработать график их посещения. В случае неповиновения судья пригрозил отобрать у Анджелины всех шестерых детей.
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Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка фотографии
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