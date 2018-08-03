Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка

Голливудская актриса Анджелина Джоли
планирует усыновить ещё одного ребёнка. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Celebrity Insider. Согласно полученной информации, Джоли хочет «помочь сирийским детям
» и усыновить мальчика, родители которого погибли во время конфликта.
Кроме того, актриса считает, что шестеро её детей уже «выросли и больше не нуждаются в её опеке так сильно, как раньше
». Анджелина собирается подать документы в соответствующую инстанцию, как только закончит сниматься в сиквеле «Малефисенты»
.
Сейчас Анджелина Джоли пытается отсудить опеку над детьми у экс-супруга Брэда Питта
. Бракоразводный процесс длится ещё с 2016 года, и всё это время Джоли препятствовала встречам Питта с детьми, пока суд не постановил разработать график их посещения. В случае неповиновения судья пригрозил отобрать у Анджелины всех шестерых детей.
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