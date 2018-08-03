Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка

анонс

Актёру больше не дают зарабатывать

У продюсера есть доказательства невиновности в изнасиловании

Актриса любит посмеяться над собой

Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки»

2 августа

Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину

А мы и не знали, что «Скале» нужен дублёр