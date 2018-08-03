Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Чарли Шин не хочет платить алименты

3 августа
2018 год

Лайфстайл >>
3 августа 2018
Американский актёр Чарли Шин официально объявил, что не имеет возможности выплачивать алименты на своих четверых детей от двух предыдущих браков из-за финансовой несостоятельности. Он также подал заявление в суд, в котором указал, что он больше не может получить работу из-за того, что какие-то недоброжелатели внесли его в «чёрный список».

Чарли Шин не хочет платить алименты

По словам Шина, раньше он мог позволить себе выплачивать экс-супругам $75 тысяч в месяц без особого ущерба своему кошельку. При этом $20 тысяч уходило на содержание дочерей Дениз Ричардс 14-летней Сэмюэль и 13-летней Лолы, а $55 тысяч - девятилетним близнецам Бобу и Максу от брака с Брук Мюллер.

При этом раньше актёр получал по $2,5 миллиона за серию шоу «Два с половиной человека», а после того, как его выгнали из сериала за постоянные скандалы и непристойное поведение, продюсеры просто перестали звать Шина в кино. В 2016 году Чарли объявил о том, что страдает от ВИЧ, но должного сочувствия не получил из-за того, что не предупреждал своих половых партнёров об имеющейся болезни, тем самым подвергая их риску подхватить инфекцию.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Чарли Шин подвергся экспериментальному лечению ВИЧ
Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог
Поиск по меткам
детиздоровьесуд
персоны
Дениз РичардсЧарли Шин

фотографии >>
Чарли Шин не хочет платить алименты фотографии
Чарли Шин не хочет платить алименты фотографии
Чарли Шин не хочет платить алименты фотографии
Чарли Шин не хочет платить алименты фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Мартынов
2 августа ушёл из жизни актёр Юрий Мартынов.
Александр Расторгуев
31 июля погиб режиссёр-документалист Александр Расторгуев.
Хайям Мирзазаде
30 июля скончался композитор Хайям Мирзазаде.
Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Татьяна Иванова
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Андрей Фролов (II)
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Ламбер Вильсон
Долорес Дель Рио
Майкл Или
Матьё Кассовитц
Эванджелин Лилли
Марк Стронг
Мартин Шин
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью