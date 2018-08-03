Чарли Шин не хочет платить алименты

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3 августа Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка Актриса собирается стать мамой в седьмой раз

3 августа Харви Вайнштейн собирается оправдать себя У продюсера есть доказательства невиновности в изнасиловании

3 августа Эми Адамс извинилась за свои «большие щёки» Актриса любит посмеяться над собой