Чарли Шин не хочет платить алименты

Американский актёр Чарли Шин
официально объявил, что не имеет возможности выплачивать алименты на своих четверых детей от двух предыдущих браков из-за финансовой несостоятельности. Он также подал заявление в суд, в котором указал, что он больше не может получить работу из-за того, что какие-то недоброжелатели внесли его в «чёрный список».
По словам Шина, раньше он мог позволить себе выплачивать экс-супругам $75 тысяч в месяц без особого ущерба своему кошельку. При этом $20 тысяч уходило на содержание дочерей Дениз Ричардс
14-летней Сэмюэль и 13-летней Лолы, а $55 тысяч - девятилетним близнецам Бобу и Максу от брака с Брук Мюллер
.
При этом раньше актёр получал по $2,5 миллиона за серию шоу «Два с половиной человека»
, а после того, как его выгнали из сериала за постоянные скандалы и непристойное поведение, продюсеры просто перестали звать Шина в кино. В 2016 году Чарли объявил о том, что страдает от ВИЧ, но должного сочувствия не получил из-за того, что не предупреждал своих половых партнёров об имеющейся болезни, тем самым подвергая их риску подхватить инфекцию.
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